HERIGE : Tendances 2018 du nouveau catalogue d’aménagement extérieur EDYCEM PPL

Avec l'arrivée des beaux jours et pour assouvir les envies de se créer ou soigner son jardin, EDYCEM PPL dévoile son nouveau catalogue « AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 2018 ». Présentant de nombreuses solutions pour l'ornement et l'agencement paysager, il est dédié aux professionnels du jardinage, paysagistes, mais également aux particuliers désireux de gérer, eux-mêmes, leurs extérieurs.

Les 52 pages révèlent les tendances 2018, qui signent le retour de l'ardoise, des teintes neutres, des styles bruts et naturels, et renforcent le phénomène déco du gabion. Les gammes s'enrichissent de matières, d'aspects et de formats. Le lecteur peut ainsi y trouver un large choix de pierres moulées et pierres naturelles pour dalles et pavés. Elles permettent de revêtir les terrasses et les sols, aménager les allées, clôturer, habiller et embellir le jardin...

Autre nouveauté dans cette édition, la rubrique « EXTRAS » présente les produits associés et indispensables à l'ornement des extérieurs. Astucieuse pour ne rien oublier !

Faciliter la lecture pour se concentrer sur son projet

Le catalogue est disponible gratuitement sur demande au format papier, téléchargeable au format PDF ou feuilletable en ligne sur le site www.edycem-ppl.fr. Les riches visuels d'ambiances inspirent et permettent aux particuliers de se projeter. Les teintes et formats se visualisent aisément grâce à des zooms de détails. Le lecteur dispose, au fil des pages, de conseils pour la mise en œuvreou l'entretien. Il peut recueillir les informations techniques nécessaires en fin d'ouvrage pour effectuer son choix.

EDYCEM PPL décrypte les tendances de l'année

Graviers blancs purs, matières naturelles telles que l'ardoise et la pierre… En 2018, EDYCEM PPL s'inspire de lignes graphiques épurées et légères invitant à la détente. Le spécialiste porte également une attention particulière aux aménagements des passages. La circulation est fluidifiée, au sein du jardin, avec des dalles grands formats et des margelles assorties autour des piscines. Afin d'apporter caractère et personnalité aux extérieurs, les gabions offrent des démarcations originales et naturelles aux différents espaces.

Les graviers et galets déco

La gamme de graviers s'étoffe d'une variation de teintes dont six nouveautés, allant du quartz blanc au marbre rose, en passant par le camaïeu. Côté galets, le choix des couleurs se multiplie également avec l'ajout du gris nuancé, du calcaire crème et d'un mélange multicolore.

L'ardoise

Cette matière, utilisée traditionnellement en cheminement, reste un incontournable. Cinq nouveautés en ardoise élargissent la gamme avec différents formats et finitions, tels que des pas japonais en finition brossée, un chaperon de mur, un chapeau plat en finition sciée et des piquets...

Les margelles

Les margelles complètent l'aménagement des plages de piscine avec des déclinaisons calcaire Indian, calcaire Pharaon, calcaire Pierre bleue ainsi que travertin.

Les panneaux de clôture en béton

Les panneaux de soubassement et les claustras constituent de nouvelles alternatives esthétiques pour la délimitation des jardins.

Le gabion

Le gabion reste tendance ! Il est aujourd'hui disponible sous forme de kit Gabion Déco incluant le gabion, les graviers et la finition ardoise brossée en chaperon.

EDYCEM PPL- www.edycem-ppl.fr

Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits d'aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et commercialise l'ensemble de ses gammes sur toute la France.

EDYCEM - www.edycem.fr

Avec 24 centrales à Béton Prêt à l'Emploi bénéficiant du marquage NF et deux usines de préfabrication industrielle, EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme, et couvre un territoire qui s'étend de Rennes à Arcachon. L'entreprise affirme son attachement historique au métier du béton par son expertise et ses valeurs fondatrices que sont la culture de l'innovation, la proximité, le service client et l'esprit d'équipe. EDYCEM est la branche béton du Groupe HERIGE.

