HERIGE : VM « Réinvente l’extérieur » avec son nouveau catalogue 2018-2019 Aménagements Extérieurs

VM franchit un nouveau cap dans la modernisation de ses catalogues. Le premier dévoilé cette année, « Réinventer l'extérieur », est dédié aux aménagements extérieurs 2018-2019. La signature de ce CATALOGUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 2018-2019 donne le ton : « Inspirations - Tendances - Conseils ». Restant fidèle à la valorisation de l'esthétique, de la qualité et de la technicité des produits, l'expert renforce sa mission première : faciliter la vie des professionnels et des particuliers en les accompagnant dans l'élaboration de leurs projets de rénovation, de décoration ou de construction.

Les fondements de VM - son expertise, son engagement pour un service de qualité, sa proximité - se reflètent au travers de cette nouvelle version qui se concrétise à travers des :

conseils de pose et d'aide au choix,

visuels de réalisations inspirants,

avis d'influenceur(se)s,

shopping lists de produits et d'accessoires,

témoignages de vrais clients,

pages « Inspiration Récup » ou « Do It Yourself* »…

Le tout dynamisant la lecture et donnant envie de se projeter ! Disponible gratuitement dans les points de vente VM, il est également téléchargeable en ligne sur le site www.vm-materiaux.fr.

L'évolution progressive prend le parti d'un catalogue d'inspiration dans lequel se plonger et replonger, en quête d'idées ou d'astuces, de tendances déco, tel qu'un lecteur peut le faire avec un magazine. Plus qu'une vitrine, un guide ou un outil de vente, il constitue une passerelle intimiste et privilégiée avec le client. Les titres des cinq chapitres en sont l'illustration :

« Un petit barbecue, un soir, entre amis » : VM soigne la terrasse, lieu de vie convivial, en proposant tout type de revêtements et sols extérieurs, lames de bois, carrelages, pavés en pierre ou béton…

« Partir en vacances dans son jardin » : des idées d'aménagement et de décoration d'allées pour se créer un coin de jardin paysager ou valoriser ses plantations.

« On est bien chez soi » : piliers, portails et clôtures sont proposés pour préserver et sécuriser l'extérieur de son habitat.

« Habiller sa maison » : les parements et bardages se font pratiques et esthétiques. VM dévoile des claustras naturels, des plaques décoratives, des clôtures en béton pour un look minéral qui permettent de se protéger des regards extérieurs…

« Je suis le roi du monde » : un choix d'escaliers et de garde-corps est présenté pour les maisons à étage ou les duplex.

* Faites-le vous-même.

