Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Herige reste bien orienté à la Bourse de Paris. En progression de 0,23%, le titre résiste à la baisse du marché parisien après avoir stagné hier et avoir gagné 1,43% vendredi. A 42,8 euros, le cours du fabricant de matériaux de construction poursuit sa remontée vers son sommet de l'année – 44,1 euros atteint le 20 avril – soutenu par la publication, jeudi soir, d'un chiffre d'affaires du premier trimestre en croissance de 7,9%. Cette performance "encourageante ", dixit le président du Directoire d'Herige, Alain Marion, au cours d'un échange avec AOF, a été enregistrée à périmètre comparable.En janvier 2017, l'ex-VM Matériaux s'est notamment désengagé de son activité VM Piscines. A base de comparaison également comparable, le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 5,2% au quatrième trimestre 2017."Ce niveau d'activité est d'autant plus satisfaisant que beaucoup de nos clients, notamment dans les travaux publics et le gros œuvre, ont vu leur activité être pénalisée par la mauvaise météo au premier trimestre. Nous avons rarement eu de telles difficultés liées à la météo par le passé. Le froid a par exemple immobilisé totalement notre activité pendant deux jours : nous avons dû fermer des centrales à béton", ajoute Alain Marion.En dépit de ces vents contraires, le chiffre d'affaires d'Herige dans le béton industriel a progressé de 4,9% au premier trimestre, à 19 millions d'euros. Sa principale activité, le négoce de matériaux, a enregistré de son côté une croissance de 6%, à 86,5 millions d'euros, "portée par un environnement de marché positif". Enfin, dans la menuiserie industrielle, Herige a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,1% pour atteindre 39,8 millions d'euros.Cette activité reste portée par l'effet positif du CITE qui prévoit des exonérations d'impôts pour le remplacement de nouvelles fenêtres dans les logements. De ce fait, les commandes affluent. Pour Alain Marion, président du Directoire d'Herige, cet effet bénéfique pourrait encore se faire sentir jusqu'au troisième trimestre. "Nous continuons à chercher de nouveaux clients pour prendre le relais par la suite", assure-t-il.Comme de nombreux acteurs du secteur français du bâtiment, Herige bénéficie donc de l'embellie conjoncturelle à l'œuvre dans l'Hexagone. Sur un point cependant, l'évolution des prix, le patron du groupe fait un constat plus contrasté que d'autres opérateurs du secteur. "Le rebond des prix est un peu décevante dans le négoce. Nous enregistrons les hausses de nos fournisseurs mais nous les répercutons moins nettement qu'espéré sur nos prix de vente, révèle Alain Marion à AOF. Dans le béton, l'amélioration est en revanche plus nette".Pour autant, Herige ne voit pas là un sujet d'inquiétude pour l'évolution de sa rentabilité sur l'année. "Nous sommes dans une bonne dynamique de ventes. Cela compense donc des niveaux de prix qui restent faibles", assure Alain Marion.