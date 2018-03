HERIGE : souhaite être transféré vers Euronext Growth

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Directoire de la société Herige, réuni le 22 mars 2018, a décidé de soumettre à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 25 mai 2018, le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché Euronext Growth, consistant à demander à Euronext le retrait des titres des négociations sur le marché Euronext Paris et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth, décision approuvée par le Conseil de surveillance du 23 mars 2018.Le Directoire considère que le transfert sur Euronext Growth permettra à la société centrée sur l'univers du bâtiment d'accéder à un marché plus adapté à son fonctionnement actuel." La cotation des titres de la société Herige sur Euronext Paris implique des contraintes réglementaires ainsi que des coûts, qui par ailleurs vont s'amplifier dans les années à venir, et qui ne se justifient pas au regard des priorités actuelles du groupe ", précise-t-il.Le transfert vers Euronext Growth permettrait un retour vers les normes comptables françaises, à compter de la publication des comptes clos au 31 décembre 2019, qui simplifierait l'organisation en interne du groupe et en réduirait les coûts.