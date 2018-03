La valeur PEA-PME de la semaine - HERIGE : les résultats annuels font baisser le titre mais il reste sur ses plus hauts de sept ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Herige perd 2,33% à 42 euros, un cours qui correspond à son plus haut niveau depuis près de sept ans. Outre des prises de bénéfices après son gain de plus de 6% au cours des deux dernières séances, le titre du fabricant de matériaux de construction est pénalisé par l'annonce d'une division par deux de son bénéfice net part du groupe en 2017, à 900 000 euros. Cette baisse est notamment liée à des éléments exceptionnels liés au programme de cession d'actifs qu'Herige déploie depuis l'été 2016. En 2017, il s'est traduit par les ventes de VM Piscines ou de Naullet.D'un point de vue opérationnel, Herige a vu son bénéfice opérationnel courant augmenter de 14,7% à périmètre comparable pour atteindre 9,1 millions d'euros. Il a ainsi représenté 1,7%, en amélioration de 0,2 point par rapport à 2016, d'un chiffre d'affaires déjà publié de 547,3 millions. Herige évoque dans son communiqué un "contexte de marge contraint".Il y a quelques mois, à l'occasion précisément de la présentation de son chiffre d'affaires annuel, Alain Marion, président du Directoire d'Herige, expliquait à AOF que "la réévaluation de (ses) prix de vente était encore compliquée en 2017 dans un marché très concurrentiel alors que (ses) coûts de matières premières ont continué à croitre". Le dirigeant notait en même temps que "les hausses que (le groupe a) décidées semblent de mieux en mieux acceptées en ce début d'année". Le groupe n'a délivré aucune perspective chiffrée pour cette année.Dans ce contexte, l'annonce d'une montée en puissance des investissements industriels destinés à améliorer la productivité du groupe peut faire craindre aux investisseurs que l'intégralité des gains réalisés au niveau des prix ne soient réinjectés aussitôt dans l'outil de production d'Herige, empêchant éventuellement la marge de s'apprécier dans de plus grandes proportions et leur rémunération d'augmenter.Comme en écho à cette préoccupation, Herige va proposer un dividende stable au titre de 2017, à 50 cents par action.Par ailleurs, Herige a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires le 25 mai 2018, le projet de transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth.