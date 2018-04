Nouveaux volets roulants : ATLANTEM se spécialise dans la maison connectée

ATLANTEM n'attend pas l'avènement de la maison et des objets connectés annoncé pour 2020 pour rendre toutes ses gammes compatibles. Volets roulants, portails et portes de garage motorisés sont ainsi déjà fournis « en standard » avec ce type d'équipement. Totalement repensé, son catalogue 2018 « VOLETS ROULANTS » de 34 pages confirme cette volonté de se positionner comme un spécialiste de la smarthome. Il franchit un nouveau cap et intègre, à l'ensemble de ses solutions de volets roulants « rénovation », « traditionnel », « tunnel », « bloc baie » et « rénovation ouverture sous face », un nouveau système de motorisation solaire pour la maison connectée. Son offre de couleurs, composée de quinze coloris, s'élargit avec deux nouveaux gris (RAL 9006 et RAL 7022).

Deux autres évolutions :

ATLANTEM lance un volet roulant à ouverture sous face pour répondre à la demande croissante des chantiers en ITE. Intégralement masqué dans l'isolant, le coffre optimise le clair de vitrage , source de confort pour les occupants.

Se logeant dans des encombrements compris entre 155 et 205 mm, ce type de volet est également sollicité pour les bâtis en ossature bois .

Une offre rebaptisée

La sortie du nouveau catalogue marque un nouveau tournant dans l'évolution de l'identité d'ATLANTEM. Nommé « AM VR », il s'inscrit dans la même lignée que les opus « AM PVC » ou encore « AM-X ». Les produits sont également rebaptisés : avec comme lettre préfixe le A d'ATLANTEM, ils sont ponctués d'un O, en clin d'oeil à l'enroulement du tablier. Au total, quatre gammes sont présentées : Arn'O (rénovation), Art'O (traditionnel), Act'O (coffre tunnel), et Axx'O (motorisation).

Quand maison connectée s'accorde avec simplicité

À l'écoute des tendances, ATLANTEM propose cette année la motorisation solaire sur toutes les gammes. Cette solution autonome offre le choix de l'emplacement de la batterie, dans le coffre ou derrière la coulisse. Ce système répond aux différents types de chantiers, en rez-de-chaussée ou étage.

Sur les modèles « traditionnel » et « tunnel », les volets peuvent être modernisés sans conséquence sur la gestion électrique. Son panneau solaire de faible encombrement (47 x 6 cm), peut être déporté lorsque le volet est isolé.

Le moteur IO RS 100 de SOMFY reste le moteur « standard ». Sa technologie, de plus en plus simple à utiliser et à régler, permet une meilleure interaction avec les produits. Elle constitue également un gage de confort et de sécurité : les volets démarrent doucement, accélèrent tout en réduisant les bruits, puis ralentissent avant de s'arrêter.

Les [+] pour le particulier

La simplicité

Afin de simplifier la maison connectée, ATLANTEM propose deux niveaux d'équipements :

CONNEXOON : cette application, à télécharger sur APPSTORE ou GOOGLEPLAY, permet de connecter tous les produits IO compatibles (volets, stores, éclairages, portes de garage, portails, alarmes, etc.). Via une box, l'utilisateur programme et vérifie l'état des équipements directement sur son smartphone ou sa tablette.

: cette application, à télécharger sur APPSTORE ou GOOGLEPLAY, permet de connecter tous les produits IO compatibles (volets, stores, éclairages, portes de garage, portails, alarmes, etc.). Via une box, l'utilisateur programme et vérifie l'état des équipements directement sur son smartphone ou sa tablette. TAHOMA : cette box est conçue pour connecter, automatiser et sécuriser l'habitat. L'installation peut être visualisée (volets, portes de garage, portails, chauffages, alarmes, détecteurs d'ouverture, de température, éclairages, etc.) et des scenarii programmés selon ses envies, son planning ou encore l'ensoleillement. La box permet également de piloter les volets roulants autonomes ATLANTEM.

Le confort

ATLANTEM maintient également la lame à performance énergétique renforcée. Disponible en enroulement extérieur (blanc, beige, marron, chêne doré et gris 7016) et en enroulement intérieur (blanc), elle optimise l'isolation et permet d'accéder à une TVA à taux réduit de 5,5 %.

ATLANTEM

ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

