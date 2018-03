HERMES : record puissance 3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chez Hermès, un record en amène d'autres. Ce matin, la Maison de la rue du Faubourg a dévoilé une marge opérationnelle courante 2017 au niveau historique de 34,6%. Une telle performance se fête forcément. Le sellier a donc décidé de verser à ses actionnaires, pour la première fois depuis l'exercice 2014, un dividende exceptionnel de 5 euros par titre, qui s'ajoute au dividende classique de 4,1 euros. Au total, le groupe, célèbre pour ses sacs Birkin et Kelly, versera donc 9,1 euros par titre, un autre record qui a propulsé le titre à un nouveau sommet de 475,90 euros.L'an dernier, Hermès a réalisé un bénéfice net part du groupe de 1,22 milliard d'euros, en croissance de 11%, et un bénéfice opérationnel courant de 1,92 milliard, en progression de 13%.Le groupe attribue cette progression "exceptionnelle" au succès des collections, à la très bonne productivité des sites de production et à l'impact positif des couvertures de change issues de l'année 2016. Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel d'Hermès a atteint 5,549 milliards d'euros, en croissance de 7% (+9% à changes constants).En termes de perspectives de moyen terme, Hermès "confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux". Comme d'habitude, il souligne "le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".Lors d'une conférence téléphonique avec la presse, Axel Dumas, gérant du groupe de luxe, a assuré ne voir "aucun changement" dans les tendances des ventes depuis janvier par rapport à l'année écoulée et a précisé que les couvertures de change auraient un impact "légèrement négatif" sur la marge en 2018.Selon Thomson Reuters, Hermès est valorisé 37,55 fois ses bénéfices estimés pour 2019 contre 20,95 pour LVMH. Les analystes justifient régulièrement cette valorisation élevée par sa résistance dans les moments difficiles et par sa capacité à croître de façon plus régulière. Hermès ne passe jamais de mode et conserve une qualité irréprochable. Le groupe parvient en effet à créer "le manque" en limitant, à dessein, la production de ses sacs iconiques. Il faut souvent atteindre des mois avant de recevoir un sac Birkin à plus de 8 000 euros (minimum).