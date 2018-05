Hermes International : Communiqué du 18 mai 2018  

HERMÈS OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN AU STANFORD SHOPPING CENTER

DE PALO ALTO, EN CALIFORNIE

Hermès a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin au Stanford Shopping Center de Palo Alto, en Californie, le 18 mai 2018. Situé au cœur de la Silicon Valley, il est le 34emagasin Hermès aux États-Unis.

Conçu par l'agence d'architecture intérieure RDAI, sous la direction de Denis Montel, ce magasin fait écho à l'esprit contemporain de ce quartier commerçant. Son espace d'une surface de 380 m2, ouvert sur un seul niveau, dispose de vastes vitrines sur les façades avant et arrière, et d'un puit de lumière central qui baigne le magasin d'une lumière naturelle et chaleureuse. Cette nouvelle adresse symbolise aussi la rencontre de l'artisanat et de la technologie. Chaque détail architectural du magasin Hermès de Palo Alto contribue à créer un sentiment de confort et de sérénité. Il s'intègre ainsi parfaitement à l'environnement local et aux bâtiments voisins.

Robert B. Chavez, président d'Hermès aux États-Unis, déclare : « Nous nous réjouissons d'accueillir une nouvelle clientèle composée d'entrepreneurs et d'acteurs engagés dans l'industrie des technologies de pointe au cœur d'une région aussi dynamique. »

Élégant et épuré, le magasin de Palo Alto déploie l'ensemble des métiers Hermès : les univers femme, homme et maison, ainsi que les objets d'équitation - un sport très apprécié dans cette région. Il invite également à découvrir de nombreuses œuvres d'art, dont des installations numériques telle celle de l'artiste Éric Vernhes.

Pour l'inauguration, l'artiste contemporaine Eva Jospin a invité les paysages du nord de la Californie dans les vitrines d'Hermès à travers ses décors en carton, emblématiques de son travail, travaillés à la manière d'un orfèvre.

Depuis la fondation d'Hermès en 1837, six générations d'artisans entreprenants et passionnés contribuent au développement de nouveaux marchés en transmettant à leurs héritiers le culte de la belle matière, du savoir-faire d'excellence, l'amour des beaux objets faits pour durer, ainsi qu'une volonté constante d'innovation. Hermès est dirigé par Axel Dumas, gérant depuis 2013 ; Pierre- Alexis Dumas en est le directeur artistique général. Ils sont tous deux membres de la sixième génération de la famille fondatrice.