Hermès International : Résultats 2017

Rentabilité historique en 2017

La marge opérationnelle atteint 34,6% des ventes, son plus haut niveau

Le résultat opérationnel courant progresse de +13%

Paris, le 21 mars 2018

Lors du Conseil de surveillance du 20 mars 2018, la Gérance a présenté les comptes audités de l'exercice 2017. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 5 549M€. Il progresse de +9% à taux de change constants et de +7% à taux de change courants. Le résultat opérationnel, en croissance de 13%, s'élève à 1 922M€ (34,6% des ventes) et le résultat net, en progression de 11%, atteint 1 221M€.

Axel Dumas, Gérant d'Hermès, a déclaré : « Hermès réalise une nouvelle année de résultats historiques, fruit de la qualité de nos savoir-faire, du succès de nos créations mais surtout de l'incroyable engagement des femmes et des hommes d'Hermès que je remercie tout particulièrement. »

Sur l'année 2017, toutes les zones géographiques sont en croissance

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

La forte progression du chiffre d'affaires réalisé en 2017 dans les magasins du groupe (+9%) s'appuie sur une croissance dans toutes les zones géographiques. Hermès a poursuivi le développement qualitatif de son réseau de distribution, avec la réalisation de près d'une vingtaine de rénovations et agrandissements.

Hermès a déployé sa nouvelle plateforme Internet au Canada puis aux Etats-Unis. Elle sera lancée en Europe au 1er semestre 2018, puis en Chine en fin d'année.

L'Asie hors Japon (+11%) poursuit sa belle progression avec des perspectives favorables en Chine continentale et dans les pays d'Asie du sud. Le contexte s'améliore à Hong Kong et Macao. La région a notamment agrandi et rénové les magasins de Sogo Fuxing à Taiwan, Kowloon Elements à Hong Kong et de Kuala Lumpur en Malaisie.

Le Japon (+4%), malgré une base de comparaison élevée, progresse solidement grâce à son réseau de distribution sélectif.

L'Amérique (+8%) réalise une belle année, grâce notamment aux Etats-Unis. Les magasins de Toronto et de Palm Beach ont été rénovés et agrandis en fin d'année. Le Brésil profite de l'ouverture en juin du nouveau magasin de São Paulo Iguatemi.

L'Europe (+8%) confirme une excellente performance dans les magasins du groupe. Celle-ci s'appuie notamment sur le succès des ouvertures et agrandissements des magasins de Sloane Street à Londres, Munich et Copenhague. La France en particulier (+5%), dont le magasin de l'avenue George V est en cours d'agrandissement, montre une belle progression.



Activité à fin décembre par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

Tous les métiers sont en croissance, avec une performance remarquable des métiers Vêtement et Accessoires, des Parfums et des Autres Métiers.

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+10%) est en ligne avec l'objectif d'augmentation des capacités de production, afin de répondre à la très forte demande, tant pour les sacs iconiques que pour les autres modèles comme les sacs Constance, Halzan, Lindy et Verrou. Les projets de développement se poursuivent avec la Manufacture de l'Allan, et le lancement des maroquineries de Guyenne et de Montereau dont l'achèvement est prévu à horizon 2020.

La division Vêtement et Accessoires (+9%) confirme sa très belle performance, portée par le succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et en particulier des chaussures.

Le métier Soie et Textiles (+6%), qui bénéficie d'une demande soutenue, de la diversité des matières et de la richesse des créations, poursuit sa croissance.

Les Parfums (+10%) sont en forte hausse, grâce notamment au lancement réussi de Twilly d'Hermès.

L'Horlogerie (+1%) progresse légèrement, avec une belle performance des ventes dans les magasins du groupe. Les nouveautés horlogères ont été présentées pour la première fois au Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) à Genève.

Les Autres métiers Hermès (+11%), qui regroupent la Bijouterie, l'Art de vivre et les Arts de la Table Hermès, poursuivent leur développement.

La marge opérationnelle atteint un niveau record à 34,6% des ventes

Le résultat opérationnel courant progresse de 13% et s'élève à 1 922M€ contre 1 697M€ en 2016. La marge opérationnelle (34,6% des ventes) est en hausse de 2,0 points par rapport à celle de 2016. Cette progression exceptionnelle résulte principalement du succès des collections, de la très bonne productivité des sites de production et de l'impact positif des couvertures de change issues de l'année 2016.

Le résultat net consolidé part du groupe, en croissance de 11%, s'élève à 1 221M€, et représente 22% des ventes, plus haut niveau historique.

La capacité d'autofinancement atteint 1 598M€, en hausse de 11%. Elle a permis de financer l'ensemble des investissements opérationnels (265M€), la distribution du dividende ordinaire (399M€) et les rachats d'actions (187M€). Après prise en compte de la baisse du besoin en fonds de roulement (25M€), la trésorerie nette progresse de près de 600M€ et s'élève à 2 912M€ au 31 décembre 2017.

Hermès International a procédé en 2017 au rachat de 433 242 actions pour 187M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Croissance des effectifs

Le groupe Hermès a renforcé ses effectifs de près de 650 personnes, dont plus de 400 en France, principalement dans les manufactures et les équipes de ventes. Fin 2017, le groupe employait 13 483 personnes dont 8 319 en France.

Inauguration du Landmark Prince's et cession du Galleria à Hong Kong

Le Groupe Hermès, qui a inauguré le 10 janvier 2018 son nouveau magasin amiral au Landmark Prince's à Hong Kong, a signé le 15 février une promesse de vente relative à la cession des murs de son ancien magasin du Galleria dont il était propriétaire. Cette opération, qui est en cours, pourrait générer sur l'exercice 2018 une plus-value nette de l'ordre de 50 millions d'euros.

Perspectives

A moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

En 2018, Hermès célèbre le thème « A vous de jouer ! ». Un fil rouge qui, bien plus qu'une récréation, nous rappelle l'importance du divertissement comme moteur de créativité, d'innovation et d'agilité.

Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Proposition de dividende

Lors de l'Assemblée générale du 5 juin 2018, il sera proposé de fixer le dividende à 4,10€ par action. L'acompte de 1,50€ versé le 22 février 2018 viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de

5,00 euros par action.

Prochains événements :

3 mai 2018 : publication du Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018

5 juin 2018 : Assemblée Générale des actionnaires

20 juillet 2018 : publication du Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018

CHIFFRES CLES 2017

(En millions d'euros) Exercice 2017 Exercice 2016 Chiffre d'affaires 5 549 5 202 Croissance à taux courants vs n-1 6,7% 7,5% Croissance à taux constants vs n-1 (1) 8,6% 7,4% Résultat opérationnel courant 1 922 1 697 En % du chiffre d'affaires 34,6% 32,6% Résultat net - Part du groupe 1 221 1 100 En % du chiffre d'affaires 22,0% 21,2% Capacité d'autofinancement 1 598 1 439 Investissements (hors placements financiers) 270 285 Capitaux propres - Part du groupe 5 039 4 383 Trésorerie nette IFRS 2 912 2 320 Trésorerie nette retraitée (2) 3 050 2 345 Effectifs (en nombre de personnes) 13 483 12 834

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d'affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d'équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à 3 mois à l'origine

Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 30 avril 2018 à l'adresse suivante http://finance.hermes.com ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le communiqué de presse et la présentation des Résultats 2017 sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://finance.hermes.com .

RAPPEL DES PRECEDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone Géographique (1)

A fin décembre Evolutions En M€ 2017 2016 Publiées à taux de change constants France 754,9 719,2 5,0% 5,0% Europe (hors France) 1 044,1 963,7 8,3% 9,6% Total Europe 1 799,0 1 682,9 6,9% 7,6% Japon 716,6 724,1 (1,0)% 4,1% Asie Pacifique (hors Japon) 1 946,0 1 777,8 9,5% 11,3% Total Asie 2 662,6 2 501,9 6,4% 9,2% Amériques 995,8 940,8 5,8% 7,7% Autres 91,8 76,7 19,8% 19,9% TOTAL 5 549,2 5 202,2 6,7% 8,6%

4ème trimestre Evolutions En M€ 2017 2016 Publiées à taux de change constants France 205,1 197,6 3,8% 3,8% Europe (hors France) 299,2 290,2 3,1% 4,6% Total Europe 504,3 487,8 3,4% 4,3% Japon 201,2 217,2 (7,4)% 3,0% Asie Pacifique (hors Japon) 483,5 487,4 (0,8)% 5,1% Total Asie 684,6 704,6 (2,8)% 4,4% Amériques 286,8 290,9 (1,4)% 5,2% Autres 23,4 21,7 7,8% 7,9% TOTAL 1 499,1 1 505,1 (0,4)% 4,6%

(1) Ventes par destination

Informations par Métier

A fin décembre Evolutions En M€ 2017 2016 Publiées à taux de change constants Maroquinerie et Sellerie (1) 2 800,3 2 603,7 7,6% 9,7% Vêtement et Accessoires (2) 1 181,1 1 099,1 7,5% 9,4% Soie et Textiles 534,3 515,3 3,7% 5,7% Autres métiers Hermès (3) 365,0 336,0 8,6% 10,5% Parfums 287,5 261,9 9,8% 10,1% Horlogerie 157,5 157,9 (0,3)% 1,4% Autres produits (4) 223,4 228,3 (2,1)% (0,9)% TOTAL 5 549,2 5 202,2 6,7% 8,6%

4ème trimestre Evolutions En M€ 2017 2016 Publiées à taux de change constants Maroquinerie et Sellerie (1) 742,7 742,3 0,1% 5,8% Vêtement et Accessoires (2) 298,5 297,8 0,2% 5,6% Soie et Textiles 171,9 180,8 (4,9)% (0,9)% Autres métiers Hermès (3) 108,4 103,0 5,2% 10,0% Parfums 67,0 66,9 0,0% 1,0% Horlogerie 44,0 45,4 (3,0)% 1,8% Autres produits (4) 66,6 68,8 (3,2)% (1,0)% TOTAL 1 499,1 1 505,1 (0,4)% 4,6%

(1) Le métier « Maroquinerie et Sellerie » comprend les sacs, l'équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage.) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.



Procédures d'audit effectuées, rapport d'audit en cours d'émission





