Hermes International : dévoile une rentabilité record sur 2017 et propose un dividende exceptionnel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hermès a dévoilé un bénéfice net part du groupe 2017 de 1,22 milliard d'euros, en croissance de 11%, et un bénéfice opérationnel courant de 1,92 milliard, en progression de 13%. Il a représenté 34,6% des ventes du sellier, en hausse de 2 points par rapport à celle de 2016, un niveau record. Hermès attribue cette progression "exceptionnelle" au succès des collections, à la très bonne productivité des sites de production et à l'impact positif des couvertures de change issues de l'année 2016.Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel d’Hermès a atteint 5,549 milliards d'euros, en croissance de 7% (+9% à changes constants).Lors de l'Assemblée générale du 5 juin 2018, il sera proposé de fixer le dividende d’Hermès à 4,10 euros par action. L'acompte de 1,50 euro versé le 22 février 2018 viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de 5 euros par action.En termes de perspectives de moyen terme, Hermès "confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux". Comme d'habitude, il souligne "le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".