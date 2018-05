Hermès : ouverture d'un nouveau magasin en Californie

18/05/2018 | 17:29

Hermès annonce l'ouverture d'un nouveau magasin au Stanford Shopping Center de Palo Alto, en Californie.



Situé au coeur de la Silicon Valley, il est le 34e magasin Hermès aux États-Unis.



'Son espace d'une surface de 380 m2, ouvert sur un seul niveau, dispose de vastes vitrines sur les façades avant et arrière, et d'un puit de lumière central qui baigne le magasin d'une lumière naturelle et chaleureuse' indique le groupe.



Robert B. Chavez, président d'Hermès aux États-Unis, déclare : ' Nous nous réjouissons d'accueillir une nouvelle clientèle composée d'entrepreneurs et d'acteurs engagés dans l'industrie des technologies de pointe au coeur d'une région aussi dynamique. '



