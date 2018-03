Hermès : résiste bien, un analyste relève son objectif

22/03/2018 | 16:29

La valeur résiste bien dans un marché en repli de près de 2%. Les analystes d'Oddo confirment leur conseil à l'achat sur la valeur mais relève l'objectif de cours à 530 E (contre 475 E) après l'annonce des résultats 2017.



Ils relèvent également le bénéfice par action (BPA) de 5% sur 2018 et de 7% sur 2019 pour refléter la qualité de cette publication et des effets de couverture de devises supérieurs à leurs attentes initiales.



Hermès a publié un résultat opérationnel courant - ROC 3% au-dessus des attentes du consensus sur le 2ème semestre 2017 souligne Oddo.



' La progression de la MOP est supérieure aux objectifs initialement indiqués par la société (MOP FY 2017 proche des niveaux du S1 2017 à 34.3%) ' indique le bureau d'analyses.



' La société a confirmé un objectif de croissance organique des ventes 'ambitieux' sans le chiffrer. Nous attendons de notre côté 7.1%cc pour 2018 '.



