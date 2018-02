Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Heurtey Petrochem annonce un chiffre d’affaires consolidé 2017 de 236 millions d’euros, en baisse de 26% par rapport à 2016. Suite au moindre avancement de certains projets, ce niveau d’activité est en retrait par rapport à la dernière prévision de 250 millions d’euros communiquée au marché. Le chiffre d’affaires se répartit à 31% dans le gaz et à 69% dans les fours (31% en raffinage, 16% en pétrochimie et 22% en hydrogène). L’activité a été réalisée à 26% dans les Amériques, 37% en Asie/Océanie, 30% au Moyen-Orient/Afrique et 7% en Europe/Russie." Dans un environnement de marché très difficile ", le groupe a enregistré 144 millions d'euros de commandes en 2017 et compte au 31 décembre 2017 un carnet de commandes de 177 millions d'euros. Compte tenu de la situation politique et économique au Venezuela, Heurtey Petrochem a décidé de retirer du carnet de commandes le montant de 107 millions d'euros relatif aux contrats signés dans ce pays et interrompus depuis plusieurs années.La branche gaz contribue au carnet de commandes à hauteur de 48% et la branche fours à hauteur de 52% (26% pour le raffinage, 15% pour l'hydrogène et 11% pour la pétrochimie).Les Amériques représentent 40% du carnet de commandes, l'Asie/Océanie 41%, le Moyen-Orient/Afrique 14%, et l'Europe/Russie 5%.Comme précédemment annoncé, compte tenu de surcouts récemment enregistrés sur la réalisation d'activité de montage pour les contrats en cours de livraison et la constitution de provisions associées pour la finalisation de ces contrats, le groupe anticipe un résultat opérationnel courant négatif proche de -15% du chiffre d‘affaires." Le groupe, avec l'appui de son actionnaire Axens poursuit son intégration opérationnelle et le renforcement de ses processus d'exécution afin de disposer en 2018 d'un ensemble de moyens plus concentré et plus efficace pour la réalisation de ses projets clés en main ", conclut Heurtey Petrochem, dans son communiqué.