Agenda economique du mardi 22 mai

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 22 MAI : PARIS - Appel à une journée de grève dans la fonction publique - 08h30 Présentation des propositions de l'Ademe dans le cadre de la PPE LONDRES - 10h30 Situation budgétaire / avril BRUXELLES - 18h15 Audition de Marck Zuckerberg (Facebook) au Parlement européen Sociétés: PARIS - Derichebourg / résultats du S1 (après Bourse) - 15h00 Dassault Systèmes /AG - ALD Automotive / AG NEW YORK - Hewlett Packard Enterprise / résultats du T2

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALD 3.24% 15.29 14.67% DASSAULT SYSTÈMES 0.41% 111.45 25.30% DERICHEBOURG 0.99% 7.145 -22.36%