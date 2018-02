Hewlett Packard : HPE publie des résultats trimestriels meilleurs que prévu

Le titre, qui a fini en hausse de 1,03%, à 21,39 dollars, à Wall Street, gagnait 18% dans les échanges d'après-Bourse.

Le groupe, issu de la scission de l'ex-HP en 2015 et dédié aux serveurs et réseaux pour entreprises, prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 28 et 33 cents par action pour son deuxième trimestre. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 26 cents par action, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires de la division Hybrid IT, largement dédiée aux produits de stockage, a progressé de 10% à 6,33 milliards de dollars (5,13 milliards d'euros) au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 11% à 7,67 milliards de dollars, supérieur au consensus de 7,07 milliards, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le bénéfice net est ressorti à 1,43 milliard de dollars, soit 89 cents par action, au trimestre clos au 31 janvier, contre 267 millions de dollars (16 cents par action) un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est établi à 34 cents par action, contre 22 cents attendus en moyenne par les analystes.

(Arjun Panchadar à BangaloreCatherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)