HF COMPANY : une année 2017 de transition

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HF Company a nettement réduit sa perte nette en 2017. Elle est ressortie à 0,95 million d'euros, contre une perte de 6,8 millions en 2016. La perte opérationnelle courante a atteint 2,5 millions, contre un bénéfice de 3,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'est établi à - 1 million contre +4,7 millions en 2016.. Après un premier semestre à -1,1 million, l'Ebitda du deuxième semestre est donc redevenu positif, à 0,1 million, souligne le groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 42,6 millions, en baisse de 37%.L'activité Home Digital a enregistré un chiffre d'affaires de 24 millions (56% du chiffres d'affaires du groupe) et le pôle Digital Broadband de 18,6 millions (44% du chiffre d'affaires total)."L'année 2017 a été marquée par le retour à un niveau normatif après la très forte croissance de 2016 générée principalement par le lancement de la TNT Haute Définition en France", a commenté la société dans un communiqué.Après une année 2017 de normalisation de l'activité, l'exercice 2018 devrait marquer le retour à la croissance. Les due diligences approfondies menées par le groupe en février en vue de réaliser l'acquisition d'une société technologique étrangère ont cependant conduit à suspendre cette opération.HF Company poursuit plusieurs projets de développement interne et externe qui devraient permettre de retrouver la croissance au cours de l'année.Le groupe va verser un dividende de 0,5 euro par titre, stable pour le troisième exercice consécutif.