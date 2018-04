HF Company : Chiffre d'Affaires 1 er trimestre 2018.

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL

Stabilisation du pôle Home Digital Life

Poursuite de la croissance du pôle Industrie

Repli dans le Digital Broadband

M€* 2018 2017 Chiffre d'affaires 9,0 10,2 CA Home Digital Life 5,5 5,5 CA Industrie 1,2 0,9 CA Digital Broadband 2,3 3,8

Chiffre d'affaires du premier trimestre en repli

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 9,0 M€ au cours du premier trimestre de l'exercice 2018, en retrait de 11,2%.

L'activité Home Digital Life se stabilise, à 5,5 M€, confirmant l'amélioration de la tendance grâce à la récurrence des ventes linéaires une fois l'effet volumique positif du passage à la TNT HD absorbé. Le pôle Industrie enregistre une poursuite de sa croissance, à +38% sous l'effet du déploiement des produits compteurs gaz du Groupe sur de nouveaux territoires. Le chiffre d'affaires du pôle Digital Broadband s'est établi à 2,3 M€ contre 3,8 M€ au cours du premier trimestre 2017, dû notamment au retard du démarrage des ventes des technologies G.Fast et alimentation déportée (Power over Ethernet et RPF).

Le Groupe confirme viser une sensible amélioration des résultats grâce aux fortes réductions de coûts mises en oeuvre en 2017 et dont le plein effet se fera sentir au cours de l'exercice 2018.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre, le 13 juillet 2018 après Bourse

À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

