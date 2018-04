HF Company : Fidelity a été relué

25/04/2018 | 12:53

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 20 avril, les fonds de la gestion américaine Fidelity ont franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de HF Company, pour monter à 6,74% des parts et 5,16% des voix.



'Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote', ajoute l'avis, alors que la société a récemment réduit son capital.





