HF Company : vise un retour à la croissance en 2018

23/03/2018 | 18:30

HF Company a fait état ce vendredi après séance d'une perte nette part du groupe de 950.000 euros à fin 2017, contre une précédente perte de 6,8 millions un an auparavant.



L'Ebitda est en revanche ressorti négatif sur l'exercice (+100.000 euros sur le seul second semestre) à - 1 million d'euros, à comparer à +4,7 millions, et le groupe a déploré une perte opérationnelle courante de 2,5 millions d'euros, contre +3,3 millions au 31 décembre 2016.



Enfin, le chiffre d'affaires, dopé en 2016 par le lancement de la TNT Haute Définition en France, est passé de 67,6 à 42,6 millions d'euros.



Après une année 2017 de normalisation de l'activité, l'exercice 2018 devrait toutefois marquer le retour à la croissance, prophétise HF Company, qui poursuit plusieurs projets de développement interne et externe afin de se conformer à cet objectif.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.