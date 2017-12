HIGHCO : ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT SUR LE DATA MARKETING

Paris, le 29 décembre 2017 (18h)

HIGHCO ACCELERE SON DEVELOPPEMENT SUR LE DATA MARKETING

A l'heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants et agiles, la relation qu'ils entretiennent avec les marques et les enseignes doit être sans cesse réinventée.

Convaincu de l'importance de proposer à chaque consommateur une offre personnalisée, HighCo déploie, depuis 2016, avec sa filiale CapitalData, une offre d'activation web-to-store one to one multicanale et multi-supports, basée sur la donnée. La connaissance de cette donnée permet d'optimiser la pertinence et l'efficacité des campagnes des annonceurs, tout en facilitant l'analyse des ventes.

Dans ce contexte, HighCo enrichit aujourd'hui ses activités sur le Data marketing en annonçant l'acquisition d'une base de données de près de 9 millions de cartes de fidélité et des transactions liées, issues d'enseignes alimentaires majeures de la grande distribution.

Ces données enrichiront, dans le respect des règles en vigueur sur la protection des données, la Data Management Platform (DMP) de CapitaData et alimenteront ses algorithmes de recommandation de campagnes one to one, multicanales et multi-supports. Elles permettront ainsi à HighCo d'accélérer le déploiement de son offre web-to-store à destination des marques, dont l'objectif est de générer du trafic et des ventes en magasins, dans la continuité des premières opérations mises en oeuvre avec succès depuis 2016.

Pour Cécile COLLINA-HUE, Présidente du Directoire : « Proposer à nos clients annonceurs des campagnes d'activation one to one, dont nous pourrons mesurer concrètement grâce à la donnée, l'impact et la performance sur les ventes, est une réelle opportunité dans notre stratégie de développement du Data marketing ».

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HIGHCO via Globenewswire