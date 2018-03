HIGHCO : en nette hausse après des résultats 2017 solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HighCo gagne 4,17% à 4,75 euros après avoir dévoilé des résultats annuels solides, qui lui permettent de faire croître son dividende de 16,7%. La société de marketing digital a dévoilé un bénéfice net part du groupe multiplié par sept, à 7,12 millions d'euros, du fait d'une base de comparaison très favorable. Les comptes 2016 intégraient les pertes nette des activités arrêtées ou en cours de cession à l'époque, notamment MRM cédé fin 2016. En données ajustées, le bénéfice net 2017 d'HighCo a reculé de 1,9% à 8,49 millions d'euros, ce dont les marchés ne lui tiennent absolument pas rigueur.Ces derniers retiennent en revanche la croissance de 5,3% du résultat des activités ordinaires (RAO) ajusté, à 14,85 euros. La hausse se situe ainsi dans le haut de la fourchette de prévision d'HighCo, abaissée en juillet dernier. La marge opérationnelle d'activités ordinaires est ainsi ressortie à 18,1%, en progression de 70 points de base. Là encore, la bonne surprise est au rendez-vous puisque HighCo tablait sur une amélioration d'au moins 50 points de base. La marge brute du groupe, déjà publiée, a augmenté de 1,4% à 82,24 millions.Pour 2018, HighCo anticipe une croissance de la marge brute 2018 supérieure à celle de 2017 en organique et une hausse de la marge opérationnelle ajustée. Les ressources financières du groupe seront allouées en priorité au Capex qui sera compris entre un et deux millions d'euros (1,06 million en 2017), au rachat d'actions propres qui sera compris entre 0,5 et un million (0,58 million en 2017) et à des acquisitions et des prises de participations dans le Digital, Mobile et Data.Selon une source de marché, Gilbert Dupont ciblait 14,81 millions d'euros de RAO et une marge de 18% pour 2017. L'analyste souligne aussi que les prévisions 2018 d'HighCo sont légèrement au-dessus de ses attentes. Par conséquent, il a relevé de 1 à 2% sa prévision de croissance de la marge brute d'HighCo cette année et de 18,3 à 18,4% sa cible de marge opérationnelle courante. Dans ce cadre, Gilbert Dupont a relevé d'Accumuler à Acheter sa recommandation sur HighCo, avec un objectif de cours maintenu de 5,9 euros.