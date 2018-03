HighCo : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HighCo a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe ajusté de 8,49 millions d'euros, en léger repli de 1,9%. Le résultat opérationnel courant, incluant le coût des plans d'attribution d'actions gratuites en hausse, est ressorti, quant à lui, à 12,1 millions, en repli de 2,5%. Le résultat des activités ordinaires ajusté ajusté est en croissance pour la quatrième année consécutive en 2017 (+5,3% à 14,85 millions). La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / marge brute) progresse de 70 points de base pour s'afficher à 18,1% (17,4% en 2016).La marge brute 2017 s'élève à 82,24 millions, en hausse de 1,4% à données publiées et en organique. Le groupe affiche ainsi une cinquième année de croissance organique consécutive.Avec une progression de 4,7% en organique pour atteindre 58,9 millions, la France reste le moteur de la croissance du groupe, représentant 71,6% de la marge brute en 2017, avec une part dans les activités digitales de 54,9%. L'International est en repli de 6% en organique à 23,34 millions.Un dividende de 0,14 euro par action, en progression de 16,7%, sera proposé à la prochaine assemblée générale du 22 mai 2018.HighCo anticipe pour l'année 2018 une croissance de la marge brute 2018 supérieure à celle de 2017 en organique et une hausse de la marge opérationnelle ajustée.Les ressources financières du groupe seront allouées en priorité au Capex qui sera compris entre un et deux millions d'euros (1,06 million en 2017) ; Au rachat d'actions propres qui sera compris entre 0,5 et un million (0,58 million en 2017) ; à des acquisitions et des prises de participations dans le Digital, Mobile et Data.