HLEE et The Native coopèrent dans le développement de produits

Zurich (awp) - Les deux sociétés cotées sur SIX Highlight Event & Entertainment (HLEE) et The Native ont conclu un partenariat stratégique dans les domaines du divertissement numérique et du commerce en ligne (Celebrity E-Commerce). Dans son communiqué de lundi soir, HLEE précise que l'objectif de la coopération est de développer de nouveaux formats pour la réalité virtuelle, le commerce électronique et les enchères en ligne dans les domaines du sport et du divertissement. Aucun détail financier n'est indiqué.

ra/kw/rp