Highlight Communications a finalisé la reprise de Constantin Medien

Zurich (awp) - Highlight Communications a finalisé la reprise de l'allemand Constantin Medien. L'offre de rachat avait été lancée en décembre a indiqué Highlight Event & Entertainment (HLEE) mardi soir. A l'issue du délai, Highlight Communications et la société d'investissement Studhalter (SIAG) détenaient environ 78,4% du capital et des droits de vote de Constantin Medien.

Un pacte d'actionnaires a été conclu entre Bernhard et Rosmarie Burgener, Alexander Studhalter et sa société détenue à 100% SIAG, ainsi qu'un contrat cadre entre SIAG, Bernhard et Rosmarie Burgener, Alexander Studhalter et HLEE et Highlight Communications (HLC), qui auraient dû entrer en vigueur avec la finalisation de l'acquisition.

Un accord entre parties a été conclu qui ne met en vigueur que les engagements pris dans le cadre du contrat cadre entre Bernhard et Rosmarie Burgener, HLEE et HLC. Jusqu'à nouvel avis, les accords avec SIAG et Alexander Studhalter n'entrent pas en vigueur et M. Studhalter s'est engagé auprès de HLEE à ne pas exercer ses droits d'actionnaire, ni directement, ni indirectement.

Ces accords prévoyaient notamment que M. Burgener et SIAG pourraient proposer chacun deux administrateurs pour HLEE et détiendraient entre eux la majorité des mandats d'administrateur. Les conseils d'administration de HLC et de Constantin Medien devaient aussi être occupés en majorité par des représentants des actionnaires de référence.

Avec le report de l'entrée en vigueur du pacte d'actionnaires, SIAG et Alexander Studhalter ne seront pas représentés à la direction de HLEE et HLC, ni à celle de Constantin Medien. Avec le renoncement à exercer ses droits d'actionnaire, M. Studhalter ne pourra pas non plus influencer directement ou indirectement sur la gouvernance des trois sociétés.

cf/rp