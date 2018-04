Highlight Event and Entertainment obtient un délai pour son rapport annuel

Zurich (awp) - SIX Swiss Exchange a accordé à Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) un délai supplémentaire pour la publication du rapport annuel, jusqu'au 31 mai au plus tard, a indiqué la société dans un communiqué mardi soir.

Ce délai est nécessaire parce que les résultats de Highlight Communications (HLC) sont pour la première fois consolidés dans les chiffres de HLEE. Un vote des actionnaires de HLC doit toutefois encore intervenir à ce sujet. HLEE espère que cela sera chose faite fin avril ou début mai et que le rapport annuel pourra être publié dans le nouveau délai.

cf/tp/rp/lk