Highlight Event and Entertainment restructure ses participations

Zurich (awp) - L'entreprise active dans l'organisation d'événements et le marketing Highlight Event and Entertainment (HLEE) restructure ses participations, après l'acquisition de l'allemand Constantin Medien AG (CMAG). Cette opération est neutre au niveau de la trésorerie et doit permettre de réduire la complexité du groupe et abaisser les coûts, a indiqué HLEE jeudi.

HLEE vend à Highlight Communications (HLC) sa participation de 29,99% dans CMAG au prix unitaire de 2,30 EUR par action. HLEE achète à CMAG une participation de 19,71% dans HLC au prix de 5,20 EUR par action. Au total, les prix d'achat se montent chacun à environ 64,6 mio EUR.

Après ces opérations, HLEE détiendra 44,71% de HLC et celle-ci 78,38% de CMAG. HLEE détiendra la majorité des droits de vote dans HLC, car les droits de vote des 12,99% encore détenus par CMAG seront mis au repos. La direction du groupe sera rendue plus efficace et la transparence sera améliorée.

