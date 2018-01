Hilton Worldwide : En 2017 Hilton a été à la tête de l'industrie hôtelière en termes d'innovations client et a enregistré la meilleure croissance jamais connue

Hilton se tourne vers une nouvelle année charnière avec la mise en œuvre de la chambre connectée, le déploiement de la clé numérique et une croissance record des unités

En 2017, Hilton (NYSE: HLT) a enregistré une croissance record, dévoilé des innovations à la pointe de l'industrie et introduit de nouveaux avantages pour les clients et les membres de l'équipe.

2017 fut l'année des premières fois, notamment du lancement de Five Feet To Fitness, du programme de fidélité de Hilton Honors en partenariat avec Amazon, de l'enseigne Tapestry Collection by Hilton et d'innovations sur le lieu de travail qui ont reçu une reconnaissance internationale. Ce fut également l'année pendant laquelle Hilton a lancé un concept révolutionnaire – Connected Room – la première chambre d'hôtel réellement centrée sur le mobile qui permettra aux clients de personnaliser et de contrôler leurs nuitées à partir de l'application primée de smartphone Hilton Honors.

"L'an passé fut une nouvelle année pionnière pour notre équipe internationale, avec le lancement de nouvelles technologies, marques et partenariats qui redéfinissent l'expérience client," a déclaré Christopher J. Nassetta, président directeur général de Hilton. "Après avoir enregistré un chiffre record pour tous les indicateurs de développement, nous sommes impatients de donner encore davantage d'élan à cette dynamique, alors que nous abordons le centenaire de Hilton en 2019."

"Pour la troisième année consécutive, Hilton a enregistré ses meilleurs résultats jamais obtenus en termes de croissance nette des unités, d'homologations et de débuts de constructions," a affirmé Kevin Jacobs, directeur financier chez Hilton. "Nous avons enregistré une croissance nette des unités de 6,5%, et 51 574 nouvelles chambres, un chiffre record, et terminé l'année 2017 avec le volume le plus élevé de chambres en construction de toute l'industrie.".

Une croissance record

Nous avons ouvert plus d'un hôtel par jour, ce qui a permis de créer 23 000 nouveaux emplois hôteliers et d'ajouter 399 nouveaux établissements à une liste qui dépasse désormais les 5 200 établissements à travers le monde.

Nous avons signé des partenariats avec plus de 700 hôtels à travers le monde, y compris plus de 100 000 chambres d'hôtel, pour la troisième année consécutive. Notre réseau actuel et notre portefeuille de projets représentent désormais 1,2 million de chambres, un chiffre record, auquel viennent s'ajouter 345 000 chambres et plus de 2 200 hôtels en cours de développement.

Nous avons terminé l'année avec 21% du nombre total de chambres en construction à travers le monde - le pourcentage le plus élevé du secteur, correspondant à 4,3 fois la part de marché actuelle de Hilton.

Nous avons élargi les capacités d'accueil de Hilton à environ 160 millions de clients dans 105 pays et territoires.

Nous avons développé le programme de fidélité Hilton Honors pour atteindre plus de 71 millions de membres, par l'ajout de 11,5 millions de nouveaux membres.

Nous avons ouvert le 5 000e établissement Hilton – le premier hôtel Tru by Hilton, situé à Oklahoma City. En poursuivant le lancement de marque le plus réussi de l'histoire de l'industrie, nous avons, depuis cette date, ouvert huit autres établissements et comptons plus de 470 hôtels à divers stades de développement.

Nous avons lancé une marque de collection haut-de-gamme, Tapestry Collection by Hilton, approuvé près de 30 nouveaux contrats et ouvert le premier établissement - l'hôtel Skyler Syracuse à New York.

Nous avons franchi des étapes majeures au niveau des régions et des marques, dont l'ouverture du 100e hôtel en Grande Chine avec le Hilton Quanzhou, le 200e hôtel en Asie-Pacifique avec le Waldorf Astoria Chengdu, le 100e hôtel en Amérique latine avec le Hilton Rio de Janeiro Copacabana, 100 000 chambres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le 500e DoubleTree by Hilton et le 900e établissement All Suites.

Nous avons élargi le portefeuille du pôle luxe avec l'ouverture d'établissements de renom dont le Waldorf Astoria Beverly Hills, le Conrad Fort Lauderdale et le premier Canopy by Hilton d'Amérique du Nord au Wharf, à Washington, D.C.

Nous avons finalisé le lancement des complexes hôteliers Park Hotels & Resorts et Hilton Grand Vacations.

Innovations client

Nous avons dévoilé la chambre connectée, une chambre d'hôtel high-tech première du genre qui permet aux clients de personnaliser et de contrôler chaque aspect de leur séjour hôtelier via l'application Hilton Honors. La chambre connectée est déjà disponible dans un de nos hôtels, et le sera dans plusieurs autres au cours des semaines à venir, et devrait se déployer rapidement à tous les hôtels situés aux États-Unis en 2018.

Nous avons ouvert la Galerie de l'innovation, à la fois incubateur et vitrine expérimentale pour des développements de produits dernier cri qui façonneront l'avenir de l'hôtellerie.

Nous avons présenté un concept révolutionnaire, baptisé Five Feet to Fitness, un concept d'espace bien-être dans la chambre, avec plus de 10 équipements différents de fitness avec des choix d'accessoires.

Nous avons déployé la première technologie de clé numérique dans une sélection de 352 000 chambres, dans plus de 2 500 hôtels du monde entier.

Nous avons lancé des avantages révolutionnaires destinés aux membres du programme de fidélité Hilton Honors, dont Shop with Points sur Amazon.com. Hilton Honors fut également le premier et seul programme de fidélité client à offrir à ses membres le choix de combiner, avec un maximum de souplesse, des points et de l'argent pour régler des nuitées, et de permettre à la famille et aux amis des membres de regrouper gratuitement leurs points.

Nous avons annoncé le lancement de quatre nouvelles cartes de crédit Hilton Honors en partenariat avec American Express, dans le but de fournir davantage de valeur aux membres du programme Hilton Honors et de renforcer encore les récompenses qui leur sont accordées.

Le meilleur lieu de travail au monde

Hilton figure, pour la seconde année consécutive, parmi les 10 meilleurs lieux de travail au monde du classement annuel des 25 meilleurs lieux de travail du monde, établi par Great Place to Work ® .

. Nous avons renforcé notre engagement en faveur des membres de notre équipe afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en lançant Thrive@Hilton en partenariat avec la startup novatrice Thrive Global.

Hilton figure au classement 2017 Fortune 100 Best Companies to Work For ® , qui reconnaît les entreprises possédant une culture exceptionnelle du lieu de travail. Classée 26e, Hilton a amélioré sa position de 30 places en comparaison avec l'année précédente.

, qui reconnaît les entreprises possédant une culture exceptionnelle du lieu de travail. Classée 26e, Hilton a amélioré sa position de 30 places en comparaison avec l'année précédente. Nous avons élargi l'Opération: engagement en faveur des opportunités, qui vise à recruter 20 000 vétérans, conjoints, personnes à charge et soignants américains d'ici fin 2020 – en nous inspirant des 10 000 militaires déjà recrutés depuis 2013, ce qui nous a permis de dépasser notre objectif initial, avec deux ans d'avance.

Hilton a été reconnu comme faisant partie des 50 meilleures entreprises en termes de diversité par DiversityInc, progressant de 12 places par rapport à l'année dernière, pour atteindre la 30e position. La société a également été reconnue pour figurer dans six autres listes établies par DiversityInc, dont: les meilleures entreprises en termes de mentorat, les meilleures entreprises en termes de diversité des fournisseurs, les meilleures entreprises en termes de personnes handicapées, les meilleures entreprises en termes de groupes de ressources d'employés, les meilleures entreprises en termes de vétérans et les meilleures entreprises en termes de diversité mondiale.

Hilton a lancé les programmes d'aide à l'adoption et d'épanouissement sabbatique, et annoncé d'autres avantages à la pointe de l'industrie, dont le programme de voyages à prix réduits Go Hilton destiné aux membres de longue date.

Hilton a été classé numéro 1 de l'industrie hôtelière par Forbes et JUST Capital pour les entreprises les plus justes d'Amérique.

La société a réalisé plus 265 000 heures de bénévolat dans 87 pays au cours de la Semaine mondiale du Service.

Hilton est inclus dans les indices de durabilité et les indices phare des marchés - comme le Standard & Poor's 500 et l'indice de durabilité Dow Jones.

A reçu (président et CEO Chris Nassetta) le prix "Voices of Solidarity" de Vital Voices, pour l'engagement d'Hilton en faveur de l'émancipation des femmes et de la promotion des droits de l'Homme.

Des communautés renforcées avec plus d'un million USD de bourses d'action visant à soutenir des projets locaux à l'échelle mondiale. Hilton a également fourni plus de 3 millions USD pour appuyer l'aide aux sinistrés dans le cadre de 20 campagnes individuelles.

Hilton a distribué plus de 6 millions de barres de savon et recyclé plus de 7 millions de kilos de déchets via le plus vaste programme de recyclage de savons de toute l'industrie.

Pour en savoir plus sur Hilton, rendez-vous sur newsroom.hilton.com.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est l’une des plus grandes sociétés hôtelières au monde, au portefeuille de 14 marques de classe mondiale, qui regroupe plus de 5 200 établissements proposant collectivement plus de 856 000 chambres dans 105 pays et territoires. Hilton reste fidèle à sa tradition consistant à offrir à ses clients une expérience de séjour exceptionnelle - chaque hôtel, chaque client et à chaque fois. Le portefeuille de la société inclut Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. La société gère également un programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton HHonors. Les membres de Hilton HHonors réservant directement par les canaux privilégiés de Hilton bénéficient d'avantages instantanés, notamment un paiement flexible permettant aux membres de choisir exactement le nombre de points qu'ils souhaitent combiner avec de l'argent, un rabais exclusif pour les membres, ainsi qu'une connexion wifi standard gratuite. Visitez newsroom.hilton.com pour plus d'informations et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

