Hilton Worldwide : Maison Heler Metz rejoint Curio Collection by Hilton

Le maire de Metz Dominique Gros, le créateur Philippe Starck et Hilton présentent Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton et partagent leur vision de la revitalisation en cours de la ville alsacienne

Le maire de Metz Dominique Gros, le créateur de renommée internationale Philippe Starck et Hilton ont dévoilé les plans pour l’emblématique Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton. L’hôtel de 14 étages, qui sera exploité par l’entremise de Curio Collection by Hilton dans le cadre d’un accord historique dévoilé au MIPIM, comprend un investissement de 22,5 millions d’euros sous la direction d'Yvon Gérard et d'un consortium d’investisseurs.

« Maison Heler Metz est un établissement unique, dont le design saisit parfaitement l’esprit de nos hôtels Curio Collection by Hilton triés sur le volet. Ce sera la première ouverture d’un hôtel haut de gamme à Metz depuis plusieurs années, ainsi qu’un ajout majeur à notre portefeuille en France, qui continue d’être le pays le plus visité au monde », a déclaré Patrick Fitzgibbon, vice-président principal, en charge du développement, région EMOA, chez Hilton.

Curio Collection by Hilton se compose de près de 50 hôtels d'exception, sélectionnés pour leur caractère unique et célébrés pour leur singularité. Maison Heler Metz rejoint plus de 20 hôtels Curio Collection by Hilton, des établissements en exploitation ou en construction en Europe.

« Metz est dans une phase de revitalisation. L’ouverture du Centre Pompidou-Metz et le réaménagement plus large du Quartier de l'Amphithéâtre attirent des investissements et des noms bien connus comme Philippe Starck et la Curio Collection de Hilton», a expliqué Dominique Gros, maire de Metz. « C’est formidable de voir des projets de ce calibre à Metz et les temps à venir s’annoncent enthousiasmants pour la ville. »

Implanté au cœur du récent Quartier de l'Amphithéâtre, Maison Heler Metz sera le premier hôtel entièrement créé et développé par le créateur français. M. Starck a imaginé cette construction extraordinaire en écho au Centre Pompidou-Metz, comme une œuvre d’art habitable, surréaliste et poétique, devenant un symbole fort pour la région.

« Ce projet est une architecture fantasmagorique aux proportions très importantes », a affirmé Philippe Starck. « C’est un jeu faisant appel à des racines déracinées, une construction symbolique de la région Lorraine ».

Le bâtiment monolithique et monochrome surmonté d’une maison alsacienne traditionnelle du XVIIIème siècle sera une destination unique dont pourront profiter les clients et les Messins. La maison, qui surplombera le 14ème étage, comprendra une terrasse et un jardin sur le toit, parsemés d’arbres locaux et offrant des vues imprenables sur toute la ville. La maison proposera par ailleurs un restaurant et un salon bar chaleureux et poétique. Confortables et élégantes, les 119 chambres et suites seront complétées par des commodités modernes, comme un centre de fitness et des espaces de réunion.

« Philippe Starck est un pionnier du design international et nous sommes très fiers de travailler avec lui sur ce projet », a déclaré Yvon Gérard, cofondateur de Maison Heler et responsable du projet.

L’hôtel fait partie du développement social, écologique et économique de Metz, dans un nouveau quartier dédié à la culture, à l’habitat et aux entreprises. Implanté sur l’ancienne gare de marchandises de Metz, l’hôtel Maison Heler Metz est le développement d'aménagement urbain le plus ambitieux lancé dans la région depuis un siècle. Premier gratte-ciel construit en Moselle conforme aux normes de Haute Qualité Environnementale HQE – RT2012, Maison Heler Metz est situé à proximité immédiate du Centre Pompidou-Metz, du centre commercial Muse et du centre des congrès, des repères qui permettront de diversifier et de renforcer l’attractivité de cet hôtel emblématique.

« Maison Heler Metz est un ajout formidable au Quartier de l'Amphithéâtre. Améliorant l’offre hôtelière de la région, cet établissement sera une destination en soi », a précisé Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole.

Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton sera situé ZAC de l'Amphithéâtre, 57000 Metz. De plus amples informations sur les prochaines ouvertures d’établissements Curio Collection by Hilton sont disponibles sur le site news.curiocollection.com/openings.

