Hilton : poursuit l’expansion des services offerts en France

Ayant annoncé le lancement des établissements de ses enseignes à services ciblés Hilton Garden Inn et Hampton by Hilton en France à l’occasion de la dernière conférence du MIPIM à Cannes, Hilton (NYSE : HLT) poursuit l’expansion de son segment de marché intermédiaire avec deux nouveaux établissements.

Le groupe a conclu un contrat concernant l’ouverture d’un hôtel Hilton Garden Inn dans la banlieue parisienne de Massy, et d’un établissement Hampton by Hilton près de l’aéroport de Toulouse dans le cadre d’accords de franchise, respectivement avec Naos Hôtel Groupe et NT Hotel Gallery.

Patrick Fitzgibbon, vice-président principal, en charge du développement, région EMOA, chez Hilton, a déclaré : « Ces deux projets renforcent l’un et l’autre notre volonté de développer notre portefeuille en France en implantant de nouvelles enseignes dans des centres clefs de transport. L’année dernière, l’aéroport de Toulouse a accueilli 1,1 million de passagers de plus qu’en 2016, une augmentation record ; la gare de Massy relie quant à elle directement les passagers à Nantes, Lyon, Marseille, Grenoble, Toulouse et Strasbourg. Ces centres majeurs deviendront de solides facteurs de demande pour ces deux projets immobiliers de qualité. »

Hilton Garden Inn Massy

L’hôtel fera partie d’un projet immobilier polyvalent comprenant également des espaces résidentiels et commerciaux, ainsi qu’un cinéma et un centre de conférences. L’établissement jouxte la principale gare centrale, qui accueille les trains à grande vitesse (TGV) assurant en France les liaisons interurbaines ultra rapides et une ligne de métro directe jusqu’au cœur de la capitale, reliant l’hôtel aux plus grandes villes de France et au centre-ville de Paris. L’établissement de 152 chambres se distinguera par une tour géométrique conçue par Christian de Portzamparc, architecte de réputation mondiale.

Pascal Lemarchand, directeur général de Naos Hôtel Groupe, a déclaré : « En nous associant à Hilton avec l’annonce relative aux trois hôtels l’an dernier, notre intention était d’approfondir cette relation et de lancer des établissements supplémentaires sous les enseignes du groupe. Le Hilton Garden Inn Massy fera partie intégrante du réaménagement de Massy et nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir des clients l’été prochain. »

Le Hilton Garden Inn Massy élira domicile Avenue Carnot, Place du Grand Ouest, 91300, Massy.

Hampton by Hilton Toulouse Airport

À seulement 600 mètres du terminal aéroportuaire et à 800 mètres du centre commercial de Blagnac, le Hampton by Hilton Toulouse Airport fournira une nouvelle option pratique aux passagers transitant par Toulouse. L’hôtel comportera 126 chambres, un centre de fitness, un espace de travail et pourra offrir des repas et boissons à emporter.

Nicolas Andrieu, de NT Hotel Gallery, a déclaré pour sa part : « Nous sommes ravis d’ouvrir, pour la toute première fois, un hôtel de l’enseigne Hilton dans la ville de Toulouse. En tant qu’enseigne internationale de premier plan, Hampton by Hilton nous relie à un public de passagers de lignes aériennes internationales avertis et en particulier à une clientèle loyale de plus de 71 millions de membres de Hilton Honors. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir ces visiteurs à Toulouse. »

Hampton by Hilton Toulouse Airport élira domicile au 92 rue Bordebasse, à Blagnac.

Hilton exploite actuellement neuf hôtels en France sous ces trois enseignes. Le groupe s’apprête à plus que doubler sa présence sur le marché avec un portefeuille de projets de 14 établissements, et lancera cette année deux nouvelles enseignes avec l’ouverture de Hilton Garden Inn Bordeaux Centre Gare et Hampton by Hilton Paris Clichy. Les deux hôtels seront exploités par Naos Hôtel Groupe.

