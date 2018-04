Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

La société annonce avoir procédé en date du 26 Avril 2018 à la diffusion effective et intégrale et au dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers de son Rapport Financier Annuel au 31 Décembre 2017. Celui-ci peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse : www.hiolle-industries.com sous la rubrique : « Finance / Informations réglementées / Communiqués financiers / Communiqués sur les résultats ».

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec 40 années d'expérience, plus de 700 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu'à l'international.

