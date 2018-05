Hitachi : Londres propose 15,3 milliards d'euros à Hitachi pour du nucléaire

Données financières ( JPY) CA 2019 9 473 Mrd EBIT 2019 777 Mrd Résultat net 2019 404 Mrd Dette 2019 349 Mrd Rendement 2019 1,98% PER 2019 10,33 PER 2020 9,52 VE / CA 2019 0,47x VE / CA 2020 0,44x Capitalisation 4 119 Mrd Graphique HITACHI, LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HITACHI, LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 1 055 JPY Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Toshiaki Higashihara Executive President, CEO & Director Hiroaki Nakanishi Chairman Mitsuaki Nishiyama Chief Financial Officer Shinichiro Omori Chief Information & Transformation Officer Norihiro Suzuki Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HITACHI, LTD. -4.58% 37 327 GENERAL ELECTRIC COMPANY -16.33% 127 761 3M COMPANY -14.00% 120 375 SIEMENS 0.71% 116 728 HONEYWELL INTERNATIONAL -3.92% 110 060 ILLINOIS TOOL WORKS -12.52% 49 847