Hochdorf : Augmentation du dividende grâce à un bon résultat

07.05.2018 07:00

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF : Assemblée Générale du 4 mai 2018

Hochdorf, le 7 mai 2018 - A l'occasion de l'Assemblée Générale de laHOCHDORF Holding SA, les 252 actionnaires présents ont approuvé toutes les requêtes soumises par le Conseil d'Administration, entre autres une augmentation du dividende qui passe à CHF 4.00 contre CHF 3.80 l'année précédente. Le montant total du versement de dividende est prélevé sur les réserves issues des apports de capitaux. Tous les membres du Conseil d'Administration ont été réélus.

Dr. Daniel Suter, Président du Conseil d'Administration de laHOCHDORF Holding SA, a animé l'Assemblée Générale à laquelle ont participé 252 actionnaires pour un montant total de 747 514 voix (74.1 % des actions représentées).

Les actionnaires présents ont approuvé toutes les requêtes soumises par le Conseil d'Administration. C'est ainsi que le rapport annuel 2017, les comptes consolidés du Groupe et les comptes annuels clos au 31 décembre 2017 de laHOCHDORF Holding SA ont été approuvés et que les membres du Conseil d'Administration et de la Direction ont obtenu décharge. De plus, le rapport de rémunération ainsi que les rémunérations prévues du Conseil d'Administration et de la Direction ont également été approuvés.

Légère augmentation du dividende

Les actionnaires ont également approuvé la requête portant sur une augmentation du dividende à CHF 4.00 seulement par action nominative, progression faible compte tenu des importants investissements. Comme les années passées, le montant du dividende proviendra des réserves issues des apports de capitaux. Pour les personnes physiques résidant en Suisse, le dividende est exonéré d'impôt. Le versement se fera le 11 mai 2018.

Conseil d'Administration inchangé

Tous les membres du Conseil d'Administration de laHOCHDORF Holding SA se sont présentés pour réélection. Les actionnaires ont confirmé comme membres Dr. Daniel Suter, Président, Dr. Anton von Weissenfluh, Vice-Président, Michiel de Ruiter, Dr. Walter Locher, Ulrike Sailer, Niklaus Sauter et Prof. Dr. Holger Till. Dr. Anton von Weissenfluh, Dr. Walter Locher et Niklaus Sauter ont été réélus au comité du personnel et de rémunération.

Pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale 2019 incluse, les actionnaires ont élu Dr. Urban Bieri, du cabinet d'avocats Rudolf & Bieri AG, Lucerne, en tant que représentant indépendant des droits de vote. Pour la même période, l'Assemblée a confirmé la société Ernst & Young AG, Lucerne, comme organe de révision.

Perspectives 2018 confirmées

Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF, a défini l'exercice 2018 comme étant une année de transition: «Les projets en cours visant à atteindre les objectifs stratégiques sont un challenge et nécessitent du temps. Il s'agit par exemple de commercialiser les capacités supplémentaires dans le domaine Baby Care et de lancer les produits à forte valeur ajoutée développés par le domaine Dairy Ingredients». De plus, le CEO du GroupeHOCHDORF a confirmé les prévisions faites en avril pour l'exercice en cours, à savoir un chiffre d'affaires net situé dans une plage entre CHF 600 et CHF 630 mio. et un EBIT en % de la vente des produits manufacturés se situant entre 7,0 et 7,5 %.

Contact :

Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF, Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

A propos du groupe HOCHDORF :

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 600,5 mio. et employait au 31/12/2017 plus de 695 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait, les germes de blé et les céréales, les produitsHOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produitsHOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du GroupeHOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).