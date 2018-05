HOME DEPOT : ventes décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Home Depot a réalisé des résultats trimestriels décevants. Le numéro un américain des magasins de bricolage a réalisé au premier trimestre 2018 un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, ou 2,08 dollars par action, en hausse de 19%. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à 24,95 milliards. Les analystes tablaient en moyenne sur 25,15 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont grimpé de 4,2%. Aux Etats-Unis, elles ont grimpé de 3,9%. Le consensus tablait sur 5,6% et de 5,5% aux Etats-Unis.