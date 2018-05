Home Depot : La valeur du jour à Wall Street - HOME DEPOT sanctionné pour son début d'exercice poussif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Home Depot prend du retard dès le premier trimestre, clos fin avril, de son exercice 2018 et se fait sanctionner : le titre signe une des plus fortes baisses du Dow Jones avec un recul de 1,75% à 187,73 dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a dévoilé des ventes en hausse de 4,4% au premier trimestre, à 24,94 milliards de dollars. Le consensus Zacks était à plus de 25 milliards. Les ventes en comparable ont progressé de 4,2% contre +5,5% attendu. Home Depot a subi de plein fouet la forte saisonnalité de son activité.Si cette dernière est assez classique, elle tend à être renforcée lorsque la météo connait des variations plus forte que d'habitude. Ce fut le cas au premier trimestre où les épisodes de mauvais temps ont été particulièrement fréquents et l'hiver particulièrement rigoureux.Ce début d'exercice poussif a éclipsé le fait que Home Depot a tout de même enregistré un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, en croissance de 19,4%. Il a représenté 2,08 dollars par action alors que les analystes l'attendaient à 2,06 dollars.De même, Home Depot a confirmé ses prévisions d'une croissance annuelle d'environ 6,7%, dont +5% en comparable. De plus, il vise toujours un bénéfice par action de 9,31 dollars.