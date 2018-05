15/05/2018 | 14:57

Home Depot a fait état d'un bénéfice net en hausse de 19,4% à 2,4 milliards de dollars au titre de son premier trimestre, soit un BPA de 2,08 dollars, là où les économistes anticipaient en moyenne trois cents de moins.



Cette amélioration des profits de la chaine de rénovation résidentielle repose sur une croissance de 4,4% de son chiffre d'affaires, à 24,9 milliards de dollars, dont une progression de 4,2% à magasins comparables (+3,9% sur les seuls Etats-Unis).



Fort de ce début d'année, Home Depot confirme ses objectifs annuels d'un BPA en croissance de 28% à 9,31 dollars, et d'un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 6,7% en données publiées et 5% à magasins comparables.



