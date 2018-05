Home Depot: résultats trimestriels en hausse, mais le chiffre d'affaires déçoit

New York (awp/afp) - L'enseigne américaine spécialisée dans le bricolage et l'aménagement de la maison Home Depot a annoncé mardi des résultats trimestriels en hausse, mais son chiffre d'affaires a un peu déçu les attentes des analystes.

Le groupe a également réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais cela n'empêchait pas son action de reculer de quelque 3% dans les échanges d'avant-séance à Wall Street.

Le bénéfice net a atteint 2,404 milliards de dollars (2,02 milliards de francs suisses), stable par rapport à la même période l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action, la référence en Amérique du nord, a en revanche atteint 2,08 dollars, en hausse de près de 25%, et supérieur de deux cents aux attentes moyennes des analystes.

Le chiffre d'affaires, à 24,95 milliards de dollars, est en progression de 4,4%, mais inférieur à ces mêmes attentes qui étaient de 25,2 milliards.

Le PDG du groupe, Craig Menear, a indiqué qu'il était "satisfait" de ces résultats, tout en notant un "démarrage lent" pour la saison de printemps en raison des températures restées fraîches plus longtemps que d'habitude mais avec une accélération début mai, une période qui n'est pas couverte par les résultats publiés mardi.

"Cette tendance et un bon contexte pour le marché immobilier et l'économie en général, nous encouragent à réaffirmer nos prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année". Celles-ci tablent sur une progression des ventes de 6,7% (5% à périmètre constant) et une progression de 28% du bénéfice ajusté par action à 9,31 dollars.

