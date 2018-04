Home Depot : une dirigeante de Marriott proposée en AG

03/04/2018 | 14:37

Home Depot annonce que la nomination de Stephanie Linnartz comme membre de son conseil d'administration sera proposée à sa prochaine assemblée générale des actionnaires, une recrue qui doit lui apporter son expertise en expérience client.



En effet, elle exerce actuellement les fonctions de directrice commerciale de la chaine hôtelière Marriott International : elle y supervise les interactions clients et est en charge de la gestion de la marques, des ventes, du marketing et du numérique.



