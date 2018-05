Home Invest Belgium : Inauguration The Pulse

)

Inauguration du projet « The Pulse » à

Molenbeek-Saint-Jean !

L'immeuble « The Pulse » à Molenbeek-Saint-Jean a été inauguré aujourd'hui en présence des autorités communales et des premiers locataires du site. Le projet « The Pulse » est situé à l'angle de la rue de la Célidée et de la rue Joseph Schols dans le quartier du Karreveld.

Pour rappel, Home Invest Belgium avait racheté ces bureaux, anciennement occupés par Toshiba, en vue de les transformer en logements début 2016. Le projet avait été confié au bureau d'architecture A2RC. Entre-temps, les travaux, réalisés par l'entrepreneur Democo, sont terminés et ont laissé place à un immeuble aux allures modernes et gracieuses composé de 96 unités, un parking sous-terrain, un joli jardin et une cour commune. Un espace destiné à une crèche est disponible au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Le bâtiment se trouve à proximité immédiate du magnifique domaine du Karreveld, qui a donné son nom à ce quartier de Molenbeek et dont le château et le vaste parc accueillent régulièrement des activités culturelles et familiales. Le quartier du Karreveld est réputé pour son côté calme et résidentiel, dans lequel The Pulse cadre parfaitement. Le projet se trouve dans un clos, à l'angle de deux rues paisibles, à l'écart du traffic et de l'agitation urbaine. Un jardin avec bancs, pistes de pétanque et une grande cour commune, est accessible aux locataires en quête de verdure et de détente.

« The Pulse » est composé de trois immeubles distincts. Chaque bâtiment a sa propre grille d'entrée sécurisée. L'accès est contrôlé à l'aide de caméras de sécurité et les locataires reçoivent un badge électronique pour accéder aux immeubles. Au total, le bâtiment compte 20 studios, 19 appartements une chambre, 42 appartements deux chambres et 12

appartements 3 chambres. La majorité des appartements sont pourvus de grandes terrasses. Trois maisons sont également proposées à la location.

Chaque habitation est finie avec soin et est équipée de matériaux de qualité. (cuisines entièrement équipées, parquet,…) sélectionnés par nos équipes de développement et de gestion pour leur rapport qualité-prix et leur durabilité. L'immeuble est également pourvu de panneaux solaires et compte deux chaudières à condensation pour le chauffage. Ceci couplé aux investissements réalisés pour l'isolation thermique, permet à l'immeuble d'afficher d'excellentes performances énergétiques (PEB B- et C+).

Les premiers appartements ont été livrés fin décembre et les derniers viennent d'être réceptionnés. A ce jour, un quart des appartements accueillent déjà leurs premiers occupants.

Sophie Lambrighs, CEO, commente : « « The Pulse » est un bel exemple de reconversion d'immeuble de bureaux en logement résidentiel. Ce type de réaffectation n'est pas une première pour Home Invest Belgium qui compte déjà plusieurs projets de ce genre à son actif. Grâce à ce succès, nous pouvons affirmer que le développement durable est devenu de fait l'un des piliers de notre philosophie d'entreprise ».

Madame Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, ajoute « Il s'agit d'une reconversion réussie dans le quartier du Karreveld qui, plus que jamais, s'embellit grâce à toutes sortes d'initiatives positives (écoles, crèches, activités culturelles au Château du Karreveld). Les nouveaux résidents de l'immeuble « The Pulse » trouveront là un environnement très agréable. Par ailleurs, je me réjouis de l'attention portée à la qualité architecturale du projet.»

Pour plus d'informations : www.the-pulse.be

Pour tout renseignement complémentaire

Sophie Lambrighs Chief Executive Officer Tel: +32.2.740.14.51

E-mail: sla@homeinvest.beHome Invest Belgium Woluwedal 46, bus 11 B - 1200 Brussel www.homeinvestbelgium.be

