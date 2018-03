Chine: les places boursières finissent la semaine en hausse

SHANGHAI (awp/afp) - Les places boursières de Chine continentale ont fini la semaine vendredi en hausse, le marché étant soutenu par les valeurs technologiques et de santé.

L'indice composite de Shanghai a gagné 0,26% (ou 8,37 points) à 3.168,90 points avec un chiffre d'affaires de 196 milliards de yuans (25,29 milliards d'euros). Sur la semaine, il a pris 0,51%.

Celui de Shenzhen a avancé de 1,39% (23,63 points) à 1.853,72 points, dans un volume de transactions de 300,8 milliards de yuans (38,81 milliards d'euros). En une semaine, il a grimpé de 4,93%.

"De l'argent frais, venu des valeurs vedettes, a alimenté les titres des technologies et des start-up chinoises, ce qui explique que la place de Shenzhen, forte de valeurs technologiques, a eu une meilleure performace que Shanghai", indique Zhang Qi, analyste de Haitong Securities.

Le gouvernement chinois a fait part de son intention de soutenir le secteur technologique, qui croît rapidement, en adoptant des mesures qui lui sont favorables, dont l'accélération de l'autorisation des entrées en Bourse.

Début mars, les régulateurs ont approuvé l'introduction en Bourse à Shanghai d'une filiale du géant taïwanais Foxconn, qui doit encore être lancée.

Le titre d'Inesa Intelligent Tech a bondi de 10% à 7,88 yuans. Idem pour Shanghai Fortune Techgroup (+10% à 13,83 yuans).

Les valeurs de l'assurance ont été à la traîne: Ping An Insurance a lâché 1,63% à 65,31 yuans et New China Life Insurance 1,98% à 46,02 yuans.

