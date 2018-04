Honda: bénéfice net dopé par des baisses d'impôts en 2017/18, repli en vue

Données financières ( JPY) CA 2018 15 287 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 1 052 Mrd Dette 2018 4 164 Mrd Rendement 2018 2,66% PER 2018 6,57 PER 2019 9,31 VE / CA 2018 0,72x VE / CA 2019 0,70x Capitalisation 6 878 Mrd Graphique HONDA MOTOR CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HONDA MOTOR CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 4 312 JPY Ecart / Objectif Moyen 14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Takahiro Hachigo President, CEO & Representative Director Mitsugu Matsukawa GM-Information Technology & Executive Officer Toshiaki Mikoshiba Senior Managing Director Yoshiyuki Matsumoto Director & Senior Managing Executive Officer Yoshi Yamane Director & Senior Managing Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HONDA MOTOR CO LTD -3.26% 62 934 TOYOTA MOTOR CORP -1.79% 214 041 VOLKSWAGEN 0.33% 100 908 DAIMLER -8.18% 84 219 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 2.81% 70 270 GENERAL MOTORS CORPORATION -7.03% 53 374