Honeywell International : relève de nouveau ses objectifs 2018

Le conglomérat industriel, Honeywell, a relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l’année à la faveur d’un premier trimestre meilleur que prévu. Le bénéfice net a atteint 1,44 milliard d’euros, soit 1,89 dollar par action, contre 1,33 milliard de dollars, soit 1,71 dollar par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,95 dollar, soit 5 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe, pour sa part, a progressé de 9%, dont +5% en organique, à 10,39 milliards de dollars.Le marché visait 10,02 milliards de dollars.Honeywell vise désormais un bénéfice par action compris entre 7,85 et 8,05 dollars contre de 7,75 à 8 dollars précédemment. La croissance organique est anticipée entre 3% et 5%, à comparer à une fourchette précédente de 2% à 4%. Les ventes sont attendues entre 42,7 et 43,5 milliards de dollars vs de 41,8 à 42,5 milliards de dollars auparavant.