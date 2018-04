Honeywell : relèvement des prévisions annuelles

20/04/2018 | 13:09

Honeywell a annoncé ce vendredi, avant l'ouverture de Wall Street et en marge de la publication de ses comptes du premier trimestre, un relèvement de ses objectifs à fin 2018.



Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 42,7 et 43,5 milliards de dollars, contre de 41,8 à 42,5 milliards estimé précédemment. De même, le bénéfice par action (BPA) est à présent attendu dans une fourchette comprise entre 7,85 et 8,05 dollars, contre de 7,75 à 8 dollars auparavant.



S'agissant des 3 premiers mois de l'exercice, le BPA s'est inscrit en hausse de 18 cents sur un an à 1,89 dollar. Sur une base ajustée, il est ressorti à 1,95 dollar, supérieur de 5 cents à la prévision moyenne des analystes.



A noter également la hausse de 9% des revenus par rapport au premier trimestre de 2017 (+5% en organique) à 10,39 milliards de dollars.





