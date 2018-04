HOPSCOTCH GROUPE : Résultats annuels - exercice 2017

Communiqué de presse

Paris, le 4 avril 2018

Rubrique Résultats annuels

HOPSCOTCH GROUPE

Amélioration de l'exploitation

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l'événement, présente aujourd'hui ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2017.

En milliers d'euros 2017 2016 Chiffre d'affaires 149 034 153 515 Marge brute (1) 54 277 55 254 Résultat opérationnel 2 931 2 198 Résultat Net Part du Groupe 2 641 950 Capacité d'autofinancement (2) 3 962 3 545

La marge brute est déterminée par le chiffre d'affaires diminué des achats externes opérationnels. Assimilée à EBITDA

Une activité en léger recul

Comme publié précédemment, le chiffre d'affaires consolidé atteint 149 millions d'euros, en recul de 2,9% ; la marge brute évolue dans une moindre mesure avec une baisse de -1,8%, à 54,3 millions d'euros. En ligne avec les 3 premiers trimestres de l'année passée, l'exercice a été pénalisé par un moins bon dernier trimestre qu'en 2016, ce retard étant principalement observé dans l'activité événements, notamment à la suite d'annulations imprévues en toute fin d'année.

L'activité digitale en revanche a connu une bonne progression.

Des conditions d'exploitation améliorées

Malgré ce fléchissement en terme de volume, la poursuite de gains d'efficience et le strict contrôle des charges permettent de dégager un résultat opérationnel en progrès, à 2 931 milliers d'euros contre 2 198 milliers d'euros l'an passé.

La mise en équivalence de Sopexa dans les comptes du groupe permet de constater un produit de

1 065 milliers d'euros : cette filiale détenue à 30,5% poursuit son programme de développement et bénéficie de capitaux propres et d'une trésorerie élevés ; l'actif dans les comptes du groupe a été réévalué en conséquence.

Après un impact des éléments financiers proche de 2016, et un impôt de 1.142 milliers d'euros, le résultat net s'élève à 2.704 milliers d'euros (1.175 milliers d'euros l'an passé), dont part du groupe de

2 641 milliers d'euros (950 milliers d'euros l'an passé).

Structure financière saine

Les capitaux propres part du groupe atteignent 16.151 milliers d'euros.

Afin de profiter des excellentes conditions de marché, le groupe a levé pour 4 millions d'euros de nouveaux emprunts bancaires en fin d'exercice. Après remboursement des emprunts en cours la dette bancaire s'élève à 9,2 millions d'euros.

La trésorerie bénéficie du dégagement d'un cash flow d'exploitation en augmentation, de l'apport des nouveaux emprunts et de l'amélioration du BFR. Elle s'élève à 9,1 millions à la clôture.

Perspectives 2018

Même si le groupe ne bénéficie pas d'une visibilité parfaite sur l'année 2018, le carnet de commande à date montre d'ores et déjà une avance par rapport à 2017.

La prise de participation dans le groupe de communication Sopexa permet à Hopscotch de s'appuyer sur un réseau composé de 27 agences dans le monde, et qui couvre opérationnellement 64 pays. Plusieurs opérations en commun ont été gagnées et réalisées, notamment aux Etats-Unis. L'alliance de Hopscotch avec Sopexa permet de créer un réseau mondial unique de Relations Publics, et compte désormais près de 800 collaborateurs au service des grands clients internationaux.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, le 3 mai 2018, après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE - Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est le pionnier de l'économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien et à l'international plus de 550 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques.

Convaincu que la valeur d'une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre 'Hopscotch' (Event / Influence / Travel / Corporate / rouge / Congrès / Luxe), et d'agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro.

HOPSCOTCH est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin et Casablanca, et son association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions dans plus de 50 pays).

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros et une marge brute de 54,3 millions d'euros en 2017. Chiffres hors Sopexa.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

