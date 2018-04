Hopscotch Groupe : rentabilité en forte hausse en 2017

05/04/2018 | 10:09

L'action Hopscotch Groupe s'envole de 5,7% à 8,5 euros ce jeudi en début de séance, très entourée au lendemain de l'annonce d'un bénéfice net part du groupe de 2,64 millions d'euros à fin 2017, à comparer à 950.000 euros.



Le bénéfice opérationnel a lui aussi notablement augmenté, passant de 2,2 à 2,93 millions d'euros.



Déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé est en revanche ressorti à 149,03 millions d'euros, contre 153,52 millions en 2016. 'En ligne avec les 3 premiers trimestres de l'année passée, l'exercice a été pénalisé par un moins bon dernier trimestre qu'en 2016, ce retard étant principalement observé dans l'activité événements, notamment à la suite d'annulations imprévues en toute fin d'année. L'activité digitale a toutefois connu une bonne progression', a détaillé la société, dont les capitaux propres propres part du groupe atteignaient pour leur part 16,15 millions d'euros au 31 décembre dernier.



Afin de profiter des excellentes conditions de marché, Hopscotch Groupe a levé pour 4 millions d'euros de nouveaux emprunts bancaires en fin d'exercice. Après remboursement des emprunts en cours, sa dette bancaire s'élève à 9,2 millions d'euros.



La trésorerie bénéficie du dégagement d'un cash flow d'exploitation en augmentation, de l'apport des nouveaux emprunts et de l'amélioration du BFR. Elle s'élevait à 9,1 millions à la clôture de l'exercice.



Enfin, et même si la visibilité n'est pas optimale pour 2018, le carnet de commande à date montre d'ores et déjà une avance par rapport à l'année close, a indiqué Hopscotch Groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.