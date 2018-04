HORIZONTAL SOFTWARE : comptes dégradés en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 31 décembre 2017, le groupe Horizontal Software a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 4,3 millions d'euros contre 5,3 millions d'euros au 31 décembre 2016. " L’exercice 2017 a été marqué par la poursuite de l’arrêt progressif du modèle de vente de licences et par des actions structurantes rendues nécessaires pour permettre à HSW de consolider ses effectifs et ses process et de préparer la croissance future de son chiffre d’affaires récurrent, " a expliqué l'éditeur de logiciels de ressources humaines en mode SaaS.Résultat de la chute des revenus, la perte nette s'est creusée à 4,6 millions d'euros contre -2,8 millions d'euros en 2016.Au 1er janvier 2018 le backlog s'élève à 5 millions d'euros, dont 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent restant à facturer sur les 12 prochains mois.Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 est ressorti à 1,4 million d'euros, en croissance de 33% (+7,8% à périmètre constant, hors Formaeva). Comme attendu, le chiffre d'affaires récurrent (SaaS et Client-Serveur) a atteint 0,8 million d'euro, soit une croissance de +57% liée uniquement à la hausse sur le Cloud-SaaS.HSW envisage une opération de croissance externe et restera vigilant à la maîtrise de ses charges opérationnelles pour atteindre son objectif annoncé de rentabilité d'exploitation au 4ème trimestre 2018.