HBSC France : nomination de Marlène Dolveck

Marlène Dolveck a récemment rejoint HSBC France pour prendre en charge au sein de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine la direction omnicanal. Elle intègre par ailleurs le comité exécutif de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine. "Cette nomination traduit l’importance que la banque accorde à son adaptation aux nouveaux modes de comportement des clients, et à l’utilisation croissante du canal digital dans leur mode de relation bancaire", a expliqué HSBC.Agée de 42 ans, diplômée d'un executive MBA à L'EDHEC, d'un master spécialisé d'HEC Paris et d'un parcours universitaire en ingénierie économique, Marlène Dolveck a démarré sa carrière professionnelle en 1997 comme professeur de sciences économiques et sociales, avant de rejoindre l'univers financier en 2001 au Crédit Agricole, puis en 2005 à la Banque Postale sur des fonctions opérationnelles patrimoniales.En 2008, elle prend la direction régionale Ouest de la relation clients de la Banque Postale puis devient Directrice des Opérations Bancaires pour le Sud-Ouest en 2011.En 2014, elle est nommée directrice régionale en Ile de France Sud du réseau La Poste, avant de prendre la tête des activités de Gestion de Fortune de la Banque Postale en 2017.