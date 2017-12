HSBC : GESTION 2018-HSBC prudente sur les actions de l'Europe et du Japon

* HSBC à "sous-pondérer" sur les actions japonaises

* La banque passe à "neutre" sur les actions européennes

* Les actions américaines et émergentes privilégiées

Les marchés d'actions mondiaux devraient connaître une nouvelle année de croissance en 2018, mais à un rythme plus modéré que cette année, et avec une prudence renforcée sur l'Europe et le Japon, estime l'équipe chargée de la stratégie actions chez HSBC.

Dans une note, les analystes de la banque britannique indiquent maintenir leur position à "sous-pondérer" sur les actions japonaises, en raison de l'appréciation attendue du yen et d'un ralentissement à prévoir de l'économie du pays.

"La base de résultats et de marges est élevée et les valorisations ne sont pas aussi bon marché qu'elle ne le semblent", indiquent-ils. "Le marché ignore un éventuel ralentissement important des résultats l'an prochain", ajoutent les stratèges.

Ces derniers restent aussi prudents sur les actions européennes (hors Royaume-Uni) même s'ils relèvent leur recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

"Nous voyons un potentiel limité (+4%) sur les actions européennes en 2018 alors que l'environnement économique et de politique monétaire devrait devenir moins favorable", indiquent les analystes de HSBC.

Ils s'inquiètent également d'un risque de déception sur la croissance des bénéfices des entreprises en Europe, prévue à 11% en 2018.

"Cela doit absolument être atteint pour soutenir le niveau de valorisation actuel", préviennent les stratèges. "Le problème est que l'historique en termes de prévisions atteintes sur les résultats en Europe a été désastreux sur les six dernières années".

LE MARCHÉ AMÉRICAIN JUGÉ DÉFENSIF

L'équipe de gestion de HSBC juge par ailleurs que les investisseurs sont devenus complaisants face au risque politique en Europe, notamment en Italie où des élections législatives sont prévues en mars.

A contrario, elle est positionnée à "surpondérer" sur les actions américaines et émergentes.

Aux Etats-Unis, le cycle de croissance économique et de résultats d'entreprises devrait être prolongé par la mise en oeuvre de la réforme fiscale, indiquent les stratèges de HSBC.

"Nous continuons de percevoir le marché d'actions américain comme relativement défensif, avec le plus faible niveau historique de volatilité des marchés d'actions mondiaux, et un solide soutien des rachats d'actions, un phénomène presque typiquement américain", ajoutent-ils.

Les analystes reconnaissent toutefois que les incertitudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale pourraient peser sur les multiples de valorisation des actions américaines.

Ils estiment cependant que l'inflation et les taux américains devraient rester bas, ce qui laisse des marges de manoeuvre aux marchés émergents, d'autant que les valorisations y restent bon marché.

Les stratèges de HSBC privilégient notamment les actions de la Chine, de la Corée du Sud, du Brésil et de l'Afrique du Sud.

* LE POINT sur les perspectives de marchés 2018 des gérants et stratèges

(Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)