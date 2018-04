HSBC : Le lanceur d'alerte Hervé Falciani arrêté en Espagne

(Actualisé avec contexte)

MADRID, 4 avril (Reuters) - Hervé Falciani, le lanceur d'alerte français à l'origine de révélations sur un système d'évasion fiscale organisé par la filiale suisse de HSBC a été arrêté en Espagne, a-t-on mercredi appris de source judiciaire.

Ancien informaticien de la banque HSBC, Hervé Falciani a quitté la banque en 2008 en emmenant avec lui des fichiers confidentiels qu'il a divulgués.

Hervé Falciani a été condamné par contumace en 2015 par la Suisse à cinq ans de prison pour soustraction de données, espionnage économique aggravé, violation du secret commercial et violation du secret bancaire.

En France, HSBC Private Bank Suisse SA a accepté de régler une 300 millions d'euros à l'Etat français pour clore des poursuites engagées par Paris, qui lui reprochait d'avoir aidé des contribuables français à soustraire au fisc plus de 1,6 milliard d'euros d'avoirs.

HSBC Private Bank Suisse SA avait été mise en examen en France le 18 novembre 2014 pour démarchage bancaire et financier illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale en 2006 et 2007.

Il lui était reproché d'avoir prospecté des contribuables français en France et de les avoir aidés en toute connaissance de cause à dissimuler leurs avoirs à l'administration fiscale.

Des enquêtes ont également été ouvertes sur la base de ces fichiers en Espagne, en Autriche, en Belgique et en Argentine. (Andres Gonzalez, Nicolas Delame pour le service français)