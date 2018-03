Hubwoo : 13 millions d'actions apportées à l'OPAS

12/03/2018 | 14:21

Euronext Paris et Banque Delubac & Cie ont fait connaître à l'AMF que, pendant la période de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Hubwoo, du 22 février au 7 mars inclus, Perfect Commerce a acquis, au prix unitaire de 0,20 euro par action, 6.145.957 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 6.891.671 actions sur le marché.



À la clôture de l'offre, l'initiateur détient 120.681.033 actions représentant autant de droits de vote, soit 88,51% du capital et des droits de vote de cette société.



