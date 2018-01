Hubwoo : Annonce dépôt de Note en réponse OPA Perfect/proactis

Suresnes - 17 janvier 2018 - PROACTIS Holdings PLC (« PROACTIS ») (indirectement l'actionnaire de référence (78,95%) d'HUBWOO S.A. (« HUBWOO »)) et HUBWOO annoncent aujourd'hui le dépôt par la société PERFECT COMMERCE S.A. d'une offre publique d'achat sur les actions d'HUBWOO (Euronext : HBW.NX) non détenues indirectement par PROACTIS à 0,20 € par action, représentant une prime de 25% sur le cours de bourse du 18 octobre 2017, dernier cours de bourse avant le dépôt de l'offre. HUBWOO est une société de logiciel et services pour le "Procure-to-Pay » dont le siège est à Paris, France.

Cette offre fait suite à l'acquisition par PROACTIS du groupe PERFECT COMMERCE LLC (« PERFECT COMMERCE ») et est déposée en vertu de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF.

Le Conseil d'administration de HUBWOO s'est réuni le 12 janvier 2018 et a unanimement émis, au vu notamment de l'attestation d'équité de l'expert indépendant établie par le cabinet FARTHOUAT FINANCE sur le fondement de l'article 261-1-I-1°, un avis favorable à l'offre. Cette offre reste soumise à la validation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

PROACTIS, au travers du groupe PERFECT COMMERCE, s'inscrit dans une logique de poursuite des opérations de développement de HUBWOO, dans la continuité de ses activités existantes et de sa stratégie.

Il est rappelé que le résultat de l'offre publique d'achat n'aura aucune incidence sur le contrôle de HUBWOO, déjà détenu indirectement par PROACTIS.

PROACTIS est un groupe anglais coté sur le marché AIM, un marché géré par le London Stock Exchange et est un spécialiste des solutions de maîtrise des coûts.

La suspension de la cotation des actions HUBWOO est maintenue jusqu'à nouvel avis.

Dans le cadre du dépôt de cette offre publique, PROACTIS est accompagné par BANQUE DELUBAC & CIE en qualité de banque présentatrice de l'offre et EUROLAND CORPORATE, en qualité de conseil.

Avertissement important

Le présent communiqué ne constitue pas une offre et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'offre et l'acceptation de l'offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. PROACTIS et HUBWOO déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hubwoo via Globenewswire